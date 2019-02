Merkel tritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2019 auf

Merkel erinnerte daran, dass die Sicherheits-Strukturen noch aus der Zeit des Kalten Krieges stammten. Diese stehen unter Druck, so Merkel. „Ja, wir brauchen die Nato noch, als Wertegemeinschaft”, so Merkel weiter.

Berlin unterstütze die Fortsetzung eines Dialogs zwischen Russland und der Nato und sei weiterhin der Nato-Russland-Grundakte verpflichtet, hieß es.

China

Die Bundeskanzlerin rief Peking zur Zusammenarbeit bei den internationalen Bemühungen zur Abrüstung auf. Sie sprach außerdem über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China, den USA und Europa. Hier solle man vernünftige Lösungen finden, damit daraus nicht ein uns gegenseitig schwächender Kampf“ werde.

Nord Stream 2

“Ein russisches Gasmolekül bleibt ein russisches Gasmolekül, egal ob es über die Ukraine oder über die Ostsee kommt“, erörterte Merkel bezüglich der Kritik an Nord Stream 2.

Deswegen könne die Frage der Abhängigkeit vom russischen Gas durch die Frage, durch welche Pipeline es fließe, nicht geklärt werden.

Es sei demnach nicht klar, warum “die Zeiten heute so viel schlechter sein sollten, dass wir nicht sagen ‚Russland bleibt ein Partner‘“, so die Bundeskanzlerin.

USA

Merkel kritisierte heftig das Vorgehen der USA in Bezug auf den Iran und Syrien. Sie forderte, an der internationalen Zusammenarbeit mit den Partnern festzuhalten, so Reuters. Es sei gefährlich, etwa aus Syrien oder Afghanistan mit unilateralen Entscheidungen abzuziehen. Es erschrecke sie, wenn die US-Regierung deutsche Autos offenbar zu einer nationalen Bedrohung der USA erklären wolle — obwohl ein erheblicher Teil sogar in den Vereinigten Staaten produziert werde. Merkel plädierte zudem für das Festhalten an dem Atomvertrag mit Iran.

„Helfen wir unserem gemeinsamen Ziel, die schwierige Wirkung des Iran einzudämmen, indem wir das einzige noch bestehende Abkommen auch kündigen?“, so Merkel über den US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran.

Stattdessen empfiehl sie, an dem „Anker“ des Abkommens zu halten und daraus auf andere Gebiete Druck zu machen.

Darüber hinaus bezweifelte sie den geplanten US-Truppenabzug aus Syrien, denn es würde laut Merkel dem Iran und Russland erlauben, dort Einfluss zu nehmen.

Rede der Kanzlerin: Merkel live auf der Münchner Sicherheitskonferenz https://t.co/BZmIxJdr8v — tagesschau (@tagesschau) 16 февраля 2019 г.

