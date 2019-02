Trump zu europäischen Verbündeten: „Nehmt eure Terroristen aus Syrien zurück!“

Auf syrischem Territorium kämpfen nämlich Tausende Militante, die aus europäischen Ländern stammen.

„Die USA appellieren an Großbritannien, Frankreich, Deutschland und andere europäische Verbündete, mehr als 800 IS-Kämpfer, die in Syrien gefangengenommen wurden, zurückzunehmen und vor Gericht zu stellen“, schrieb Trump bei Twitter.

© AFP 2018 / Guillaume Briquet USA fordern von Ländern Rücknahme in Syrien inhaftierter IS-Kämpfer

„Das Kalifat fällt sehr bald“, fügte er hinzu.

„Die USA wollen nicht sehen, wie IS-Kämpfer nach Europa einsickern, wo sie erwartungsgemäß hinkommen sollen. Wir tun so viel und geben so viel aus. Es ist nun Zeit, dass auch andere sich mobil machen und eine Arbeit, der sie gewachsen sind, leisten“, so Trump.

Die USA und ihre Verbündeten führen seit 2014 in Syrien und im Irak eine Operation gegen die Terrorgruppierung IS. Dabei erfolgt der Militäreinsatz in Syrien ohne Genehmigung der syrischen Regierung.

Trump hatte im Dezember vorigen Jahres den Abzug der US-Truppen aus Syrien angekündigt, ohne einen genauen Termin anzugeben. Wie die Zeitung „Wall Street Journal“ unter Verweis auf Quellen in der US-Administration berichtete, wird ein bedeutender Teil des Militärkontingents gegen Mitte März abgezogen und der Truppenabzug Ende April vollständig abgeschlossen, wenn der Kurs des Weißen Hauses bis dahin unverändert bleiben sollte.

*Islamischer Staat (IS, auch Daesh) — eine Terrorvereinigung, in Russland verboten