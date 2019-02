Fall Skripal: Der Zustand des Ex-Doppelagenten verschlechtert sich – Zeitung

Der Gesundheitszustand des ehemaligen GRU-Offiziers Sergej Skripal, der zusammen mit seiner Tochter Julia Anfang März 2018 in der britischen Stadt Salisbury vergiftet wurde, hat sich laut der britischen Zeitung „The Sunday Times“ verschlechtert.

„Er wird zu Hause medizinisch versorgt“, so eine Quelle im britischen Geheimdienst gegenüber der Zeitung. Die Ärzte würden befürchten, dass er sich nicht vollständig erholen könnte.

„Die Substanz selbst wird sich wahrscheinlich abbauen und den Körper größtenteils verlassen, aber die Wirkung kann langfristig sein“, sagt Wayne Carter, Forscher an der Universität von Nottingham.

Die Quelle des Blattes habe keinen Zweifel, dass Skripal „eine Zeitlang medizinische Behandlung erhalten wird“. „Verglichen mit Julia, die jung und gesund war, als sie vergiftet wurde, war Sergei nicht in guter Verfassung.“

Der 66-jährige Sergej Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März 2018 bewusstlos im britischen Salisbury aufgefunden und mit Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die britische Regierung behauptete umgehend, dass Russland in den Giftanschlag auf die Skripals mit dem Stoff A-234 verwickelt sei. Russland wies diesen Vorwurf zurück und forderte eine unabhängige Aufklärung.

