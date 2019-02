„Spiegel“: USA nicht mehr Anführer der freien Welt

Trotz der Behauptung von US-Vizepräsident Mike Pence über eine „amerikanische Führungsstellung“ räumen die USA in Wirklichkeit den Mächten wie Russland und China das Feld, wie „Der Spiegel“ schreibt.

In seiner Rede in der Münchner Sicherheitskonferenz sagte Pence laut dem Magazin, dass die USA unter Führung von Präsident Donald Trump „so stark wie noch nie“ seien. „Amerika ist wieder der Anführer der freien Welt“, so Pence.

© AP Photo / Joel Ryan USA nicht mehr Weltherr: Warum Menschheit nun China als Nachfolger sehen will

Das Magazin verweist auf „eine merkwürdige Parallelwelt, die Pence in seiner Rede beschreibt. Mit der Wirklichkeit hat sie wenig zu tun. Amerika führt nicht, es zieht sich zurück.“ Währenddessen würden andere vorstoßen – China, Russland und der Iran.

Außerdem stecke die transatlantische Partnerschaft in der schwersten Krise seit sieben Jahrzehnten. „Und die USA führen nicht, sie erteilen Anweisungen“, ironisiert „Der Spiegel“.

„Die Europäer im Saal quittieren die Anweisungen des Trump-Vizes mit versteinerten Gesichtern. Ihnen ist klar, was Pence unter amerikanischer Führung versteht — einer erteilt Befehle, und die anderen gehorchen. Es ist nicht ihre Vorstellung einer Partnerschaft“, konstatiert „Der Spiegel“.

Die Münchner Sicherheitskonferenz findet jährlich im Februar im Hotel „Bayerischer Hof“ in München statt. Das Forum wurde 1963 vom deutschen Publizisten Ewald von Kleist ins Leben gerufen.