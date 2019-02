Simonjan über „RT-Blockade“: „Das ist eine geopolitische Konfrontation“

„Es wird nur noch schlimmer werden. Niemand versucht auch nur, an die Freiheit zu glauben oder mindestens über die Freiheit zu sprechen. Dies ist bereits eine offene geopolitische Konfrontation, in der Medienplattformen als Werkzeuge dienen“, betonte Simonjan.

© Sputnik / Alexey Danitschew So schätzt russischer Botschafter in Berlin Druck auf Sputnik und RT ein

In der letzten Woche blockierte Facebook Accounts von vier Projekten der Maffick Media (In the Now, Soapbox, Waste-Ed und Backthen), die zum Teil der Videoagentur Ruptly, einer Tochtergesellschaft von RT, gehört. Fast zur gleichen Zeit erschien auf CNN ein Bericht, der die Verbindung dieser Seiten mit dem russischen Fernsehsender RT „offenbarte“.

Bemerkenswert ist, dass Facebook keine Beschwerden über die Videos auf den gesperrten Seiten oder deren Inhalte im Allgemeinen habe, so Simonjan.

„Als CNN jedoch anrief und sagte: ‚Wie lässt man zu, dass diese Russen mit unserer Bevölkerung kommunizieren?‘, hat Facebook diese Accounts einfach gelöscht“, fügte sie hinzu.

© AP Photo / Yuri Kochetkov/Pool Warum setzt Paris RT und Sputnik unter Druck? Russlands Botschafter klärt auf

Wie die Chefredakteurin von Sputnik und RT ferner betonte, handelt CNN erneut als rechte Hand […] des US-Außenministeriums, der NATO und all dessen, was damit verbunden sei.

Die Accounts wurden innerhalb von mehreren Stunden nach der Veröffentlichung von CNN-Material blockiert. Dabei hat Facebook Maffick Media keine Vorwarnung gegeben.

Bemerkenswert ist auch, dass CNN das Material vorbereitete, nachdem der Sender Informationen vom Analysezentrum German Marshall Fund erhalten hatte, das in Russland als „unerwünschte Organisation“ eingestuft ist.