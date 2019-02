Kampfansage an russische Distel: US-Armee geht gegen nervige Pflanze vor

Ein in der US-amerikanischen Stadt Seattle im Bundesstaat Washington stationiertes Pionierkorps der US-Armee sucht nach einem Auftragnehmer, der Unkraut in den örtlichen Übungsgeländen und an den Manöverorten bekämpfen soll. Der entsprechende Antrag wurde Anfang Februar auf der offiziellen Website des Staatsankaufs der USA veröffentlicht.