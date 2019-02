Merkel über aggressive Haltung der USA gegenüber Nord Stream 2 besorgt

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Besorgnis darüber geäußert, dass US-Präsident Donald Trump zu einer härteren Taktik übergeht, um das deutsch-russische Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 zu kippen. Das meldete die Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf Quellen im Umfeld der Kanzlerin.

„Schroffe Erklärungen Merkels in ihrer Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz und ihr energischer Schutz multilateraler Herangehensweise in der Diplomatie resultierten denn auch aus Sorge über das aggressive Manövrieren der USA“, so Bloomberg.

US-Vizepräsident Mike Pompeo gab in der Konferenz zu verstehen, dass die USA nicht bereit sind, sich in dieser Frage geschlagen zu geben. Er rief die EU-Länder wiederholt auf, das Projekt Nord Stream 2 zu verwerfen.

© REUTERS / Andreas Gebert Standing Ovations für Merkel in München – trotz verlogener Positionen zu Russland

Bloomberg zufolge hatten die Anstrengungen der USA, einen Keil zwischen Deutschland und dessen EU-Verbündeten zu treiben, Merkel dazu veranlasst, eine ihrer markantesten Reden zu halten.

Bloomberg zufolge setzen die USA auch den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron sowie Rumänien unter Druck, das derzeit den Vorsitz in der Europäischen Union führt.