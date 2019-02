Hama: Syrische Armee startet groß angelegte Offensive

Die syrische Armee hat am Dienstag eine groß angelegte Offensive gegen Extremisten in der Provinz Hama im Nordwesten des Landes eingeleitet. Das teilte das Nachrichtenportal „Al Masdar News“ mit.

Das Ziel der Operation ist es demnach, die von der Terrormiliz „Haiʾat Tahrir asch-Scham“* und der Islamischen Partei Ostturkestans* kontrollierten Gebiete zu befreien.

Laut dem Portal haben die Regierungstruppen zuvor mehrere Extremisten vernichten können. Daraufhin hätten Terroristen Objekte der syrischen Armee angegriffen. Dabei seien zwei Zivilisten getötet, etliche verletzt worden.

Noch im Januar wurde über die Verlegung der syrischen Truppen vom Osten in den Nordwesten des Landes berichtet.

Auch damals wurde mitgeteilt, dass Extremisten den größten Teil der von Russland und der Türkei eingerichteten Demilitarisierungszone in der Provinz Idlib unter ihre Kontrolle gebracht hätten.

*Eine Terrorvereinigung, in Russland verboten

Haiʾat Tahrir asch-Scham ist ein extremistisch-islamistisches Bündnis verschiedener Milizen, die im Bürgerkrieg in Syrien kämpfen. Es wird international mehrheitlich als Terrororganisation angesehen, unter anderem von der Türkei, Kanada und den USA.

Die Islamische Turkestan-Partei ist eine zentralasiatische islamistische Partei, die im Sommer 2001 gegründet wurde und auch unter den Bezeichnungen Islamische Partei von Turkestan und Turkestanische Islamische Partei bekannt ist.

In China besteht eine Unterorganisation der Partei, die sich Islamische Partei Ostturkestans nennt und in China verboten ist. Des Weiteren ist sie in Kasachstan und Kirgisistan verboten.