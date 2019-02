USA nennen Bagdad Termin für Abzug ihrer Truppen aus Syrien

„Spätestens am 1. April. Alles muss bis zu dieser Zeit erfolgen. Gerade das haben uns die USA gesagt. Sobald ihre Operation östlich des Flusses Euphrat sowie in Bangus zu Ende geht, beginnen sie mit dem Truppenabzug“, sagte der Berater des irakischen Premiers und Leiter seiner Administration, Abdulkarim Hashim Mostafa, am Dienstag am Rande einer vom internationalen Diskussionsklub „Waldai“ veranstalteten Nahost-Konferenz in Moskau.

Die USA und ihre Verbündeten führen seit 2014 in Syrien und im Irak eine Operation gegen die Terrorgruppierung IS durch. Dabei erfolgt der Militäreinsatz in Syrien ohne Genehmigung der syrischen Regierung.

Trump hatte im Dezember vorigen Jahres den Abzug der US-Truppen aus Syrien angekündigt, ohne einen genauen Termin anzugeben.

*Islamischer Staat (IS, auch Daesh) — eine Terrorvereinigung, in Russland verboten