Jahresansprache: Putin äußert sich zur Lage der Nation

Russlands Präsident Wladimir Putin hält am Mittwoch seine jährliche Ansprache zur Lage der Nation. Es wird erwartet, dass der 66-Jährige in der „Botschaft an die Föderale Versammlung“, wie seine Rede amtlich heißt, auf die Grundzüge der russischen Innen- und Außenpolitik eingeht und sich auch zu wirtschaftlichen und sozialen Themen äußert.