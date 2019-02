US-Aegis-Kampfsysteme nach Japan: Tokio weist jede Verantwortung zurück

Die diesbezügliche Erklärung des japanischen Außenamtes ist darauf zurückzuführen, dass Russland die Aufstellung von gelenkten Mk-41-Raketen im Rahmen der Aegis-Ashore-Systeme als Verstoß gegen den INF-Vertrag betrachtet.

Zuvor hatte der japanische Verteidigungsminister Takeshi Iwaya erläutert, dass die zu kaufenden Aegis-Ashore-Systeme nicht zum Abschuss von Tomahawk-Raketen fähig und nur dazu geeignet seien, ballistische Raketen abzufangen.

© AP Photo / Eugene Hoshiko Wozu planen USA Stationierung von Raketenabwehr-Radar in Japan?

Die Anlage Mk-41 dient dem Abschuss von gelenkten Fla-Raketen und Marschflugkörpern, darunter von Tomahawks. Nach Behauptung Washingtons habe das Aegis-Ashore-System keine Angriffsmöglichkeiten zum Einsatz von bodengestützten ballistischen Raketen oder Marschflugkörpern und entspreche damit dem INF-Vertrag.Wie der russische Außenminister Sergej Lawrow am 5. Februar erklärte, bedeutet die Aufstellung der US-Raketenabwehrsysteme in Japan einen Verstoß gegen den INF-Vertrag. Ein Aegis-Ashore-System, das formell nur zum Abschuss von Abfangraketen diene, könne in Wirklichkeit auch offensive bodengestützte Marschflugkörper Tomahawk abfeuern und damit den INF-Vertrag direkt verletzten, so Lawrow.

Die japanische Regierung hatte im Dezember 2017 die Entscheidung über die Stationierung von zwei bodengestützten Aegis-Ashore-Systemen bestätigt. Sie sollen zum Jahr 2023 in der nordjapanischen Präfektur Akita und in der südwestlichen Präfektur Yamaguchi aufgestellt werden.

Der INF-Vertrag verbietet den Besitz von bodengestützten ballistischen Raketen und Marschflugkörpern mit Reichweiten von 500 bis 5.500 Kilometern.