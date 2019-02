Putin: Russland ist keine Hauptbedrohung für die USA

Russland ist keine Hauptbedrohung für die USA, vielmehr will es gleichberechtigte freundschaftliche Beziehungen zu diesem Land pflegen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich in seiner jährlichen Ansprache zur Lage der Nation zu dem Thema geäußert.

„Russland wird beinahe als eine Hauptbedrohung für die USA bezeichnet. Ehrlich gesagt stimmt das nicht. Russland will ausgewogene und freundschaftliche Beziehungen zu den USA haben. Russland bedroht niemanden, und alle unsere Maßnahmen im Bereich Sicherheit sind ausschließlich Antwortmaßnahmen und somit defensiver Natur“, so Putin in seiner Jahresansprache.

Dabei könne die US-amerikanische Politik gegenüber Russland kaum als freundschaftlich bezeichnet werden, merkte der russische Staatschef an.

„In den letzten Jahren verfolgen die USA in der russischen Richtung eine Politik, die kaum als freundschaftlich bezeichnet werden kann. Russlands Interessen werden ignoriert, stets werden antirussische Aktionen jeglicher Art organisiert. Absolut ohne jede Provokation – und ich will das betonen – ohne jede Provokation von unserer Seite werden immer wieder neue völkerrechtlich illegale Sanktionen verhängt“, sagte Putin weiter.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch seine jährliche Ansprache zur Lage der Nation gehalten — seine „Botschaft an die Föderale Versammlung“. Dem Auftritt des Staatschefs wohnten Hunderte Gäste bei, darunter Parlamentarier, Regierungsmitglieder, Gouverneure und Journalisten. Vor einem Jahr hatte Putin in seiner Ansprache neuartige strategische Waffen Russlands vorgestellt, die der Öffentlichkeit bis dahin unbekannt waren.

