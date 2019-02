Aktivitäten des IS in Deutschland: Warnung vor „tickenden Zeitbomben“

„Die Problemlage mit der anstehenden Wiederaufnahme ausgereister IS-Anhänger und Dschihadisten aus Deutschland ist wirklich überaus komplex“, erklärte Pädagogin Birgit Ebel aus Herford gegenüber Sputnik. Sie ist Gründerin der ehrenamtlichen Präventionsinitiative „extremdagegen!“, einer Initiative gegen Extremismus, Rassismus und Islamismus, die sich auch an Jugendliche und junge Erwachsene wendet, die von islamistischer Radikalisierung betroffen sind.

„Zum jetzigen Dilemma gehört auch“, kommentierte sie, „dass die Radikalisierung Richtung Islamismus und einer dschihadistischen Orientierung gerade bei jungen Menschen hier in Deutschland ihren Anfang genommen hat. Dass sie sozusagen vor unser aller Augen stattfand.“

Da sei faktisch viel zu lange staatlicherseits weggeschaut, verharmlost, vertuscht und eben nicht gehandelt worden. „Politik, Behörden, Jugendarbeit, Schulen und auch die Zivilgesellschaft haben vielfach versagt und sind nicht rechtzeitig eingeschritten.“

Rückkehr des „IS-Bumerangs“?

Aktuell treffe diese „mangelnde frühzeitige Intervention und Handlungsbereitschaft“ Deutschland wie einen Bumerang.

„Aus Herford alleine sind acht junge Männer – allesamt ausgereiste Dschihadisten – bekannt“, sagte die Islamismus-Expertin. „Weiterhin gibt es den Fall der 2015 bereits ausgereisten IS-Dschihadistin Fatima M. (31). Eine junge Tschetschenin aus Detmold, deren Familie insgesamt im radikalen Milieu aktiv zu sein scheint. Sie ist vor kurzem nach Deutschland aus der U-Haft in Bagdad zurückgekehrt. Sie hat seit 2001 in Detmold gelebt. Was wurde da eigentlich unternommen? Diese Frage müssen sich alle gefallen lassen, die nun mit ihr und dem ebenfalls radikalen Vater und vier ihrer Brüder, die seit 2016 in Paderborn leben, zu tun hatten und haben.“ Zwei der vier Brüder sind nach ihren Angaben noch minderjährig – aber bereits radikalisiert.

„Tschetschenen scheinen sehr wichtige Drahtzieher in der islamistischen Szene zu sein“, analysierte Ebel in einem früheren Sputnik-Interview. „Es ist ungeheuer schwierig – offenkundig auch für Sicherheitsbehörden – da Informationen herauszubekommen, weil diese Volksgruppe total verschlossen und konspirativ lebt.“

Was unternimmt der Staat?

„Was unternehmen die Schulleitungen, was das Jugendamt?“, fragte sie mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen. „Welche Rolle spielt das ‚Wegweiser‘-Programm zur Salafismus-Prävention, das in die Schlagzeilen geriet und dessen 2017 eingerichtetes Herforder Büro kürzlich noch wegen seiner Beteiligung an dem fragwürdigen Projekt „Ausbildung zum Islam-Buddy“ des Kreissportbundes Lippe in Kooperation mit kommunalen Stellen in Detmold und aus Mitteln von „Demokratie leben“ beteiligt war, in dessen Rahmen sogar eine Millî-Görüş-Moschee in Detmold besucht wurde. Das wusste das Innenministerium (von NRW, Anm. d. Red.) ja offenkundig nicht einmal.“ Sie zeigte sich empört und verwies darauf, dass die türkisch-islamische Organisation Millî Görüş „bekanntlich vom Verfassungsschutz als legalistisch-islamistisch“ eingestuft und beobachtet werde.

„Jeder IS-Rückkehrer und jede IS-Rückkehrerin muss meines Erachtens zunächst mal als tickende Zeitbombe gesehen werden und auch da, wo nicht im Einzelnen gerichtsfest nachgewiesen werden kann, dass diese Menschen an Terrorakten beteiligt waren, müssen sie unter ständiger Beobachtung stehen.“ Die Sicherheitsbehörden seien da gefordert.

Was kann Abhilfe schaffen?

„Menschen, die in einem freiheitlichen modernen und aufgeklärten Rechtsstaat aufgewachsen sind, haben sich allen Chancen für ein sozial abgesichertes und gewaltfreies Leben verweigert und diesem Land und seinen Werten den Rücken gekehrt“, so Ebel. „Sie entschieden sich stattdessen für ein Leben in einem Gebiet (dem IS-Gebiet, Anm. d. Red.), in dem Gewalt, Unterdrückung, Folter, Massenmord, Terror und Rechtlosigkeit herrschen, und sie waren auf der Seite der Täter. Nun, wo sie nicht mehr am Drücker sind, wollen sie in dieses Land zurück, und die Rechtslage scheint so zu sein, dass sie nun wohl zurückgenommen werden müssen.“

© REUTERS / Fabrizio Bensch Nach dem Anschlag in Straßburg: Wie sicher sind jetzt Berliner Weihnachtsmärkte?

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will laut aktuellen Medienberichten verhindern, dass zurückgekehrte Straftäter in Deutschland abtauchen oder neue Straftaten begehen. „Ich möchte keine gefährlichen Leute aufnehmen, wenn wir nicht die Sicherheit gewährleisten können, dass wir sie hier zum Beispiel wieder in Haft nehmen können, weil sie mit einem Haftbefehl gesucht werden“, erklärte er.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump die EU-Staaten, darunter Deutschland, aufgefordert, mehr als 800 in Syrien gefangengenommene IS-Kämpfer wiederaufzunehmen. Der IS gilt seit Dezember 2017 im Nahen Osten durch den Einsatz russischer, US-amerikanischer und Truppen weiterer Nationen als militärisch besiegt. Der russische Präsident Putin hatte damals den Sieg über die Terrormiliz in Syrien verkündet.

