Putin: Stationierung neuer russischer Raketen künftig auch im Weltmeer möglich

„Daher ist es nicht nötig, solche Waffen in Küstennähe dieses oder jenes Staates zu stationieren.“ Er habe in seiner Jahresbotschaft an die Nation am Mittwoch Washington vorgeschlagen, die Schnelligkeit und die Reichweiten russischer Waffensysteme anzusehen, ehe es über neue Rüstungsschritte entscheide, die Moskau als Bedrohung auffassen müsse, sagte der Präsident.

© Sputnik / Juri Somow Putin warnt vor neuer Kuba-Krise

Putin zufolge sind Fahrten von Überwasserschiffen und U-Booten im neutralen Gewässer nicht verboten.

Zuvor hatte der russische Präsident in seiner Jahresbotschaft an die Nation erklärt, dass eine mögliche Stationierung US-amerikanischer Kurz- und Mittelstreckenraketen in Europa die internationale Sicherheit stark belasten und für Russland eine ernsthafte Bedrohung schaffen wird. „In diesem Fall wird sich Moskau gezwungen sehen, ähnliche wie auch asymmetrische Maßnahmen zu ergreifen“, sagte der russische Präsident.