Trump will IS-Milizionärin nicht in die USA lassen, Berlin-Köpenick wieder mit Strom

+++ Trump will IS-Milizionärin nicht wieder in die USA lassen +++ Terrorangriff in den Vereinigten Staaten vereitelt +++ Mindestens 69 Tote bei Großbrand in Dhaka +++ Venezuela bestätigt Schließung der Grenze zu Karibik-Inseln +++ Berlin-Köpenick wieder mit Strom +++

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Donnerstag geschehen ist.

Trump will IS-Milizionärin nicht wieder in die USA lassen

US-Präsident Trump will eine in Syrien festgenommene Angehörige der IS-Miliz nicht aufnehmen. Trump erklärte auf Twitter, er habe Außenminister Pompeo angewiesen, die aus Alabama stammende Frau nicht zurück ins Land zu lassen. Sie hatte sich kurdischen Kämpfern gestellt. In einem Gespräch mit der britischen Zeitung „Guardian“ äußerte sie den Wunsch, in die USA zurückzukehren. Die 24-Jährige beschreibt sich als Opfer von Gehirnwäsche.

Terrorangriff in den USA vereitelt

Die US-Bundespolizei FBI hat im Bundesstaat Maryland einen mutmaßlich geplanten Terrorangriff eines Rechtsradikalen vereitelt. Der Offizier der US-Küstenwache habe in seiner Wohnung in Silver Spring ein ganzes Waffenarsenal zusammengetragen, darunter mehrere halbautomatische Waffen und Gewehre sowie dazugehörige Munition. Der Mann war bereits am vergangenen Freitag festgenommen worden, wie die Küstenwache der „Washington Post“ bestätigte. Der Verdächtige habe zu „fokussierter Gewalt“ aufgerufen, mit dem Ziel, einen „weißen“ Staat zu schaffen, heißt es.

Mindestens 69 Tote bei Großbrand in Dhaka

Bei einem Großbrand in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind mindestens 69 Menschen ums Leben gekommen. Das sagte der diensthabende Offizier der Feuerwehr und des Zivilschutzes. Der Rettungseinsatz laufe weiter. Das Feuer war den Angaben zufolge am Abend im Erdgeschoss eines vierstöckigen Gebäudes in der Altstadt ausgebrochen, bevor es sich dann auf drei benachbarte Häuser ausgebreitete. 41 Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Rund 200 Helfer seien am Unglücksort, um weitere Leichen zu bergen.

Venezuela bestätigt Schließung der Grenze zu Karibik-Inseln

Venezuela hat die Schließung seiner Grenze zu den niederländischen Karibikinseln Curaçao, Aruba und Bonaire bestätigt. Luft- und Seeverkehr würden ab sofort gestoppt, sagte die venezolanische Vizepräsidentin, Delcy Rodríguez. Der selbsternannte Interimspräsident, Juan Guaidó, will am Wochenende die an der Grenze bereit stehenden humanitären Hilfsgüter ins Land holen. Sein Gegenspieler, Staatschef Nicolás Maduro, lehnt das ab, weil er die humanitäre Hilfe für einen Vorwand für eine militärische Intervention in Venezuela hält.

Berlin – Köpenick wieder mit Strom

Nach einem mehr als 30-stündigen Stromausfall ist Berlin-Köpenick wieder komplett am Netz. Seit kurz nach 21.20 Uhr seien alle betroffenen Haushalte und Betriebe wieder am Netz. Am Dienstag war die Stromversorgung in großen Teilen des Stadtteils zusammengebrochen, nachdem bei Bauarbeiten zwei Hochspannungskabel durchtrennt worden waren. Mehr als 30.000 Haushalte und 2000 Gewerbebetriebe waren seitdem vom Stromnetz abgeschnitten.