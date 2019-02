Venezuela schließt Grenze zu Brasilien – Maduro

Präsident von Venezuela, Nicolas Maduro, will die gesamte Landesgrenze zu Brasilien schließen, wie der TV-Sender Telesur am Donnerstag mitteilte.

„Venezuela schließt an diesem Donnerstag, dem 21. Februar, ab 20 Uhr bis auf Weiteres seine gesamte Landesgrenze zu Brasilien”, zitierte der TV-Sender Telesur den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro.

.@NicolasMaduro: Venezuela cierra en su totalidad frontera terrestre con Brasil este jueves 21 de febrero desde las 20 horas (8:00pm) hasta nuevo aviso 👉🏽https://t.co/tqMKHfl0b4 #ManosFueraDeVenezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/8vedrFClQi — teleSUR TV (@teleSURtv) 21 февраля 2019 г.

​>>>Neues zum Thema: USA bereiten „eklatante” Provokation an Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela vor<<<

Maduro schließe auch nicht aus, dass die venezolanische Grenze zu Kolumbien geschlossen werde. Er prüfe diese Möglichkeit.

Zuvor hatte die Opposition Venezuelas angekündigt, dass die Lieferung humanitärer Hilfe an das Land am 23. Februar beginnen werde. Sammelstellen befinden sich im kolumbianischen Cucuta, das im Nordosten des Landes an der Grenze zu Venezuela liegt, im brasilianischen Roraima (im Norden des Landes, an der venezolanischen Grenze) und auf der Insel Curaçao.

© REUTERS / Miraflores Palace Venezuela: Maduro ordnet größte Militärübung in der Landesgeschichte an

Laut Medien ist Venezuelas selbsternannter Übergangspräsident Juan Guaidó mit einem Buskonvoi in Richtung der Grenze zu Kolumbien aufgebrochen, um ausländische Hilfslieferungen ins Land zu holen.

Die Regierung von Maduro will keinen Zugang zum Territorium Venezuelas gewähren und verhindern, dass von den USA bereit gestellte und von der Opposition geforderte Hilfslieferungen ins Land gelangen.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: So kommentierte Lawrow Trumps „Warnung" an Venezuelas Militär<<<

Am Mittwoch war berichtet worden, dass Venezuela laut der Vizepräsidentin dieses Landes, Delcy Rodriguez, beschlossen hatte, die Luft- und Seegrenze zu den Karibikinseln Aruba, Bonaire und Curaçao zu schließen und die Beziehungen zu ihnen zu überdenken. „Venezuela hat beschlossen, nicht nur die Grenze zu schließen, sondern auch die Beziehungen zu diesen Ländern neu zu überdenken. Diese Maßnahmen werden gelten, bis ihre Regierungen das Völkerrecht einhalten und respektieren werden”, so Rodriguez.

Vergangenen Monat begannen in Caracas Massenproteste gegen den agierenden Staatschef Venezuelas, Nicolas Maduro. Am 23. Januar hatte sich der Präsident der Nationalversammlung von Venezuela (Asamblea Nacional), Juan Guaidó, während der Proteste zum Übergangspräsidenten des Landes erklärt.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Guaido spricht von Telefonat mit Schweizer Staatschef — Bern dementiert<<<

Die USA und einige andere Staaten, darunter auch Deutschland, erkannten Guaidó umgehend als Interimsstaatschef an. Russland, China, die Türkei und weitere Staaten bekundeten dagegen Solidarität mit Maduro, der seinen Rücktritt ablehnte und von einem von den USA inszenierten Putsch-Versuch sprach.