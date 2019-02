US-Abzug aus Syrien: Washington will doch 200 Soldaten dort lassen

„Eine kleine Friedenssicherungstruppe von etwa 200 (Mann — Anm. d. Red.) wird auf bestimmte Zeit in Syrien bleiben“, verkündete die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, gegenüber dem TV-Sender „CBS News“.

Bisher sei unklar, wo genau die Soldaten stationiert sein sollen und wie lange sie im Land bleiben würden.

Diese Erklärung wurde nach dem jüngsten Telefongespräch zwischen dem amerikanischen Präsidenten, Donald Trump, und seinem türkischen Amtskollegen, Recep Tayyip Erdogan, verlautbart. Die Staatschefs hätten sich darauf verständigt, den US-Truppenabzug aus Syrien unter Berücksichtigung der Interessen beider Seiten zu verwirklichen.

Die USA und ihre Verbündeten führen seit 2014 in Syrien und im Irak eine Operation gegen die Terrorgruppierung IS* („Islamischer Staat“; auch Daesh). Der Militäreinsatz in Syrien erfolgt ohne Genehmigung der syrischen Regierung. US-Präsident Donald Trump hatte im Dezember vorigen Jahres ohne Angabe eines genauen Termins den Abzug der US-Truppen aus Syrien angekündigt.

*Terrororganisation, in Russland verboten