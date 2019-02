Streik in Katalonien, El Chapo Söhne angeklagt, Israel schickt Raumsonde zum Mond

+++ USA wollen doch 200 Soldaten in Syrien lassen +++ Generalstreik in Katalonien +++ US-Justiz klagt zwei Söhne von El Chapo wegen Drogenhandel an +++ Monkees Bassist gestorben +++ Israel schickt erstmals Raumsonde zum Mond +++

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Freitag geschehen ist.

Generalstreik in Katalonien

Ein Generalstreik gegen den Separatistenprozess vor dem Obersten Gericht in Madrid hat heute Teile Kataloniens lahm gelegt. Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei wurden mehr als 30 Menschen verletzt. Jedoch sei die Beteiligung an dem Ausstand niedriger gewesen als die Organisatoren gehofft hätten, berichtete die Zeitung El País.

US-Justiz klagt zwei Söhne von El Chapo wegen Drogenhandel an

Zwei Söhne des verurteilten mexikanischen Drogenbosses Joaquín „El Chapo“ Guzmán sind wegen Drogenhandels von der US-Justiz angeklagt worden. Dem 34-jährigen Joaquín Guzmán López und seinem sechs Jahre jüngeren Bruder Ovidio Guzmán López werde vorgeworfen, von April 2008 bis April 2018 Kokain, Chystal Meth und Marihuana aus Mexiko in die USA geschmuggelt zu haben, teilte das US-Justizministerium mit. Ihr Vater „El Chapo“ war letzte Woche vor einem Gericht in New York in allen Anklagepunkten für schuldig befunden worden und soll den Rest seines Lebens in Haft verbringen.

Monkees Bassist gestorben

Er spielte Hits wie Daydream Believer. Der Bassist der Kultband The Monkees, Peter Tork, ist tot. Er wurde 77 Jahre alt. Seine Freunde, Familie und Kollegen vermeldeten Torks Tod auf seiner Facebook-Seite, ohne weitere Details zu nennen. Bei dem Bassisten, der bei den Monkes auch sang, war 2009 eine seltene Form von Zungenkrebs diagnostiziert worden

Israel schickt erstmals Raumsonde zum Mond

Israel hat erstmals eine Raumsonde zum Mond geschickt. Die kleine Sonde Beresheet begann ihre sieben Wochen lange Reise zu dem Erdtrabanten in der Nacht vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. Dort startete pünktlich um 02.45 Uhr MEZ eine Falcon-9-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk.

USA wollen doch 200 Soldaten in Syrien lassen

Die USA wollen nun doch nicht alle ihre Soldaten aus Syrien abziehen. Eine kleine Friedenssicherungstruppe von rund 200 Mann wird für einen bestimmten Zeitraum in Syrien bleiben, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, dem Sender CBS. US-Präsident Donald Trump hatte im Dezember angekündigt, alle 2000 US-Soldaten aus Syrien abzuziehen. Der Zeitplan für den Truppenabzug ist jedoch unklar.