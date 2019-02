Trotz Koalitionsstreits: Merkel will Klimaschutzgesetz in diesem Jahr

Bundeskanzlerin Angela Merkel hält trotz des jüngsten Koalitionsstreits an der Verabschiedung eines Klimaschutzgesetzes noch in diesem Jahr fest, wie die Agentur Reuters am Freitag mitteilte.

„Ich erinnere an den Koalitionsvertrag, in dem wir gemeinsam festgelegt haben, dass die Bundesregierung in diesem Jahr gesetzliche Regelungen verabschieden will, um die Einhaltung der Klimaschutzziele 2030 zu gewährleisten”, ziziert Reuters Merkels Sprecher Steffen Seibert. „Diese Klimaschutzziele 2030 sind für uns ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg, die Treibhausgase bis 2050 um 80 bis 95 Prozent zu reduzieren.”

Schon die Verringerung um 80 Prozent sei allerdings ein sehr ehrgeiziges Ziel.

Die Union hatte den Entwurf von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) für ein Klimaschutzgesetz am Donnerstag scharf kritisiert. Das Papier sieht vor, dass jedes Ressort selbst für die Klimaschutzziele in seinem Sektor verantwortlich ist. Zudem wird in dem Entwurf ein Einsparziel von 95 Prozent genannt, also dem oberen Ende der Spanne. Werden die jährlichen Vorgaben nicht eingehalten, müssten Strafzahlungen im Rahmen der EU auch aus deren Etats bezahlt werden. Seibert äußerte sich zum Inhalt des Entwurfs nicht. Die SPD hat den Klimaschutz zu einem Punkt gemacht, an dem sie den Bestand der Koalition messen will.

