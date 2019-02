„Amerikaner schlagen Alarm“: Wieso die US-Erklärungen zur Arktis dreist sind

Die USA werden eine Vormachtstellung Russlands und Chinas in der Arktis und die Kontrolle über die Nordostpassage nicht zulassen, wie der Oberbefehlshaber der US-Seestreitkräfte in Europa und Afrika, Admiral James Foggo, mitteilte. Darüber berichtete die Zeitung „Washington Examiner“.

Laut Foggo sollen die Arktis und die Nordostpassage in gleichem Maße von allen Ländern des Arktischen Rates genutzt werden. Diese Region könne von niemandem beansprucht werden. „Russland betrachtet die Arktis als eigenes Territorium. Doch in der Tat ist es ein internationales Territorium, und wir sind daran interessiert, dass es frei zugänglich und offen für alle bleibt“, sagte Foggo.

Ihm zufolge sind US-Unternehmen nicht an der Nutzung der Nordostpassage interessiert, weil ihre Tiefe zu gering für amerikanische Transportschiffe ist.

Der Politologe und stellvertretende Direktor des Nationalen Instituts für die Entwicklung der modernen Ideologie Igor Schatrow bezeichnete die Erklärungen des US-Admirals als „Frechheit“.

„Ich würde eine schreckliche Sache sagen. Mir scheint, dass die Arktis der ‘Nahe Osten des 21. Jahrhunderts‘ sein wird. Der Kampf um die Arktis beginnt mit den Anzeichen der globalen Erwärmung, wenn diese Region mit den reichsten Bodenschätzen zugänglicher wird. Ein großer Teil dieser Schatzkammer ist russisches Territorium. Alle haben ‚plötzlich‘ verstanden, dass Russland in der Lage ist, diese Region zu erschließen, und die Nordostpassage funktionieren wird. Forschungen werden beginnen, und die Förderung der Bodenschätze ist möglich. Das heißt, dass Russlands Stärke weiterhin für viele Jahre gesichert ist. Das versetzt unsere so genannten westlichen Partner in Sorge, weil die Nordostpassage angeblich niemandem gehört. Sie haben sich wohl zum ersten Mal erlaubt, so dreist über unser Territorium zu sprechen. Das ist, als ob man sagen würde: Die Straße zwischen Moskau und St.Petersburg gehört niemandem“, so Schatrow.

Der Experte erinnerte daran, dass zum Schutz der einzigartigen Natur des nördlichen Polargebietes das internationale Forum „Arktischer Rat“ ins Leben gerufen worden sei, zu dem auch Russland und die USA gehören. Washington schlägt Moskau allerdings kein Zusammenwirken vor.

„Der Arktische Rat wurde gerade mit diesem Ziel gegründet. Es gab eine Periode, als es Hoffnung auf diese Kooperation gab, und dazu Strukturen geschaffen wurden, die die Arktis-Anrainer zusammenschließt. Doch nun ist stattdessen ein militaristischer Ton gegenüber der Arktis seitens anderer Arktis-Anrainer zu hören. Natürlich werden wir auf keine Provokationen eingehen, so lange wir nicht zu spiegelartigen Maßnahmen gezwungen werden. Was bleibt uns aber? Wir wollen natürlich zusammen die Arktis erforschen. Doch es sind vor allem wir, welche die Forschungen machen. Wir verstehen, dass es ein Objekt für wissenschaftliche Studien ist, von der Arktis hängt sehr vieles ab. Doch schauen sie einmal genauer, was sie uns anbieten“, so Schatrow.