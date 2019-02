„USA an starkem Europa nicht interessiert" - Linke verteidigen Nord Stream 2 - VIDEO

Am Rande des Europaparteitags der Linken in Bonn wurde auch über wirtschaftliche Aspekte innerhalb der EU gesprochen. Während die meisten Bundestagsparteien die geplante Gaspipeline Nord Stream 2 kritisch sehen und als Ausgleich Flüssiggas aus den USA beziehen wollen, hat sich die Linke klar für das Projekt ausgesprochen. Auch aus politischen Gründen. Ein starkes Europa sei ohne die Einbeziehung Russlands gar nicht möglich, die USA dagegen seien an einem starken Europa gar nicht interessiert, so Klaus Ernst. Der Bundestagsabgeordnete und Wirtschaftsexperte der Partei zerschlägt dabei auch umstrittene Argumente der Grünen.