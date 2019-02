Venezuela entfaltet Truppen an Grenze zu Kolumbien

„Auf Anweisung unseres Oberbefehlshabers Nicolas Maduro hat der Chef des operativ-strategischen Kommandos, Remigio Ceballos, befohlen, das territoriale Verteidigungssystem der Streitkräfte Venezuelas an der venezolanisch-kolumbianischen Grenze zu entfalten, um den Frieden und die Sicherheit der Menschen nach der Schließung der Grenze zu gewährleisten", heißt es in der Mitteilung.

#23Feb|| Cumpliendo instrucciones de nuestro CJ @NicolasMaduro, Cmdte CEOFANB AJ @CeballosIchaso ordenó al Sistema Defensivo Territorial #FANB despliegue operacional en la frontera colombo venezolana para resguardar la paz y seguridad del pueblo tras cierre de la frontera. pic.twitter.com/xRBXpXstEP — CEOFANB (@ceofanb) 23 февраля 2019 г.

​

© REUTERS / Marco Bello USA verurteilen venezolanischen Einsatz an der Grenze zu Brasilien

Zuvor hatte die Vizepräsidentin Delcy Rodríguez bekanntgegeben, dass die venezolanischen Behörden beschlossen hätten, drei Brückenübergänge nach Kolumbien zu schließen. Die Übergänge sollten wieder geöffnet werden, wenn „grobe Gewaltakte" gegen Venezuela aufhören würden.

>>>Mehr zum Thema: Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien: Opposition fordert Durchfahrt der US-Hilfe — VIDEO<<<

Die Opposition in Venezuela hatte angekündigt, dass die Lieferung humanitärer Hilfe an das Land am 23. Februar beginnen werde. Sammelstellen befinden sich im kolumbianischen Cucuta, das im Nordosten des Landes an der Grenze zu Venezuela liegt, im brasilianischen Roraima (im Norden des Landes, an der venezolanischen Grenze) und auf der Insel Curaçao.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Moskau: USA verlegen Spezialeinheiten und Kriegstechnik Richtung Venezuela<<<

Am 23. Januar dieses Jahres hatte sich der Präsident der Nationalversammlung von Venezuela, Juan Guaidó, während Protesten zum Übergangspräsidenten des Landes erklärt. Die Vereinigten Staaten sowie mehrere Länder Lateinamerikas und weltweit auch andere, darunter das EU-Parlament, hatten Guaidó umgehend als Interimsstaatschef anerkannt. Russland, China, die Türkei und weitere Staaten bekundeten dagegen Solidarität mit Maduro, der seinen Rücktritt ablehnte und von einem von den Vereinigten Staaten inszenierten Putschversuch sprach.