Wie links ist Die Linke wirklich? - Parteitag in Bonn ließ tief blicken

Auf dem Europaparteitag der Linke in Bonn mussten gleich mehrere Flügel der Partei Niederlagen hinnehmen. Am Ende stehen nun ein Europawahlprogramm und Spitzenkandidaten, die erst noch überzeugen müssen. Doch ist die Systemkritik an der EU drastisch und laut genug? Und wie links sind die Positionen der Partei jetzt überhaupt noch?