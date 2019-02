Situation an der Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien

Sputnik überträgt live von der Francisco-de-Paula-Santander-Brücke an der Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien. Unterstützer des selbsterklärten Interimspräsidenten Juan Guaidó haben sich dort versammelt, um US-Hilfslieferungen ins Land zu holen. Venezuelas Regierung lehnt diese kategorisch ab.

Am 23. Februar war es zu Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der Opposition und dem venezolanischen Militär gekommen, dabei sind mindestens 285 Menschen verletzt worden. An der Grenze zu Kolumbien sollen mehrere Lkws mit humanitären Hilfsgütern in Flammen aufgegangen sein.