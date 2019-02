Unterstützung für UN-Einsatz: 100 Millionen Euro für den Jemen

Mehr als drei Viertel der Menschen im Jemen sind nach Angaben der Bundesregierung auf Hilfe angewiesen. In dem Land, das mit einer schweren humanitären Krise konfrontiert ist, ist die Gefahr einer Hungersnot akut. Deutschland will laut Außenminister Heiko Maas seine finanzielle Unterstützung für die Menschen dort fortsetzen.

„Wir können und werden über das Leid der Menschen in Jemen nicht hinwegsehen. Deutschland stellt deshalb auch 2019 lebensrettende humanitäre Hilfe in substantieller Höhe zur Verfügung“, sagte Maas am Rande seines Besuchs in Burkina Faso.

© AP Photo / Hani Mohammed Jemen: Amerikaner steigen ins Spiel ein

„Als Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe wird Bärbel Kofler heute für das laufende Jahr eine Zusage über insgesamt 100 Millionen Euro im Rahmen des humanitären Hilfsplans der Vereinten Nationen geben“, so der Außenminister nach Angaben des Auswärtigen Amtes.

Auch die Unterstützung in den Bereichen der Stabilisierung und der Entwicklungszusammenarbeit solle fortgeführt werden.