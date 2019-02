USA bewarben sich in Russland um Patent für „biologisch aktive Kugel“

Die USA haben im Jahr 2013 in Russland ein Patent für Munition mit Nervengas angemeldet. Das teilte der Leiter des Zentrums für analytische Studien zu den Konventionen über das Verbot chemischer und biologischer Waffen beim russischen Ministerium für Industrie und Handel, Viktor Cholstow, am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Den Haag mit.