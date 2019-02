Russischer UN-Botschafter: Libyen wird zum Aufmarschgebiet für Terroristen

Die afrikanischen Staaten, insbesondere Libyen, werden laut dem russischen UN-Botschafter Wassili Nebensja zu neuen Ansammlungsorten für Terrorkämpfer aus dem Nahen Osten. Dies erklärte der UN-Botschafter am Mittwoch bei einer öffentlichen Debatte zum Waffenproblem in Afrika.

„In die Länder der Region kehren Terrorkämpfer aus dem Irak und dem Afghanistan zurück. Als Aufmarschbasis für ihre Aktivitäten tritt immer häufiger Libyen auf, das nach der Intervention im Jahr 2011 Zuflucht für Terroristen aller Art geworden ist“, sagte Nebensja.

Er betonte, dass „eine weitere Konsolidierung der Anstrengungen zur Eindämmung der anwachsenden Terroraktivitäten i n Afrika notwendig ist“.

Nach der Entmachtung und Ermordung von Moammar Gaddafi 2011 begann eine politische Krise in Libyen. Heute herrscht im Land Biarchie. Im Osten hält das vom Volk gewählte Parlament Sitzungen ab und im Westen, in der Hauptstadt Tripolis, herrscht die mit Unterstützung der Uno und der EU gebildete Regierung der nationalen Einheit mit Fayez al-Sarraj an der Spitze. Die Behörden des Ostteils des Landes agieren unabhängig von Tripolis und arbeiten mit der Libyschen Nationalarmee zusammen, die einen langwierigen Krieg gegen die Terrormilizen führt.