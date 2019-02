Gipfel in Hanoi: Kim bestätigt Bereitschaft zu Denuklearisierung der Korea-Halbinsel

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat bei dem Gipfeltreffen mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Donald Trump in Hanoi erneut seine Bereitschaft zur Denuklearisierung der Korea-Halbinsel bekräftigt.

„Wäre ich dazu nicht bereit sein, hätte ich mich hier nicht eingefunden“, sagte er in Beantwortung der entsprechenden Frage eines US-Journalisten.

Dann lächelte Kim Jong-un. Seinerseits sagte Trump: „Dies ist wohl die beste Antwort, die Sie jemals gehört haben.“

In Beantwortung einer weiteren Journalistenfrage, ob Kim Jong-un bereit sei, konkrete Schritte dafür (für die Denuklearisierung – Anm. d. Red.) zu unternehmen, sagte Kim: „Das ist gerade das, was wir jetzt besprechen.“

Was die Eröffnung eines US-Koordinationsbüros in Pjöngjang anbelangt, sagte Kim Jong-un, er begrüße das. US-Präsident Trump bezeichnete diese Idee als „nicht schlecht“.

Obwohl die Frage in Bezug auf die Eröffnung eines US-Koordinationsbüros in Pjöngjang an den nordkoreanischen Machthaber gerichtet war, beantwortete sie Trump als Erster. Dabei betonte der US-Präsident, er wolle selbst eine Antwort auf diese Frage hören und er schätze diese Idee als „nicht schlecht“ ein.

Der zweite Kim-Trump-Gipfel findet vom 27. bis 28. Februar in Hanoi statt.