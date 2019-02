Trump über Russlands und Chinas Rolle bei Nordkorea-Verhandlungen

„China ist der größte Geber an Nordkorea, 93 Prozent der Hilfe für Nordkorea kommt immer noch aus China“, sagte Trump nach dem Treffen mit Kim Jong-un in Hanoi am Donnerstag. Peking habe dort großen Respekt und helfe viel bei der Regelung.

Auch die Rolle Russlands sei groß. „Russland hat eine gemeinsame Grenze mit Nordkorea, etwa 28 Meilen lang, eine kurze Strecke. Dort kann aber auch vieles passieren. Russland hilft recht viel“, sagte Trump.

Der Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un ist ohne Ergebnis abgebrochen worden. Die zwei Staatschefs haben kein Abkommen unterzeichnet, obwohl dies auf der Tagesordnung des Weißen Hauses stand. Mehr noch: auch eine gemeinsame Pressekonferenz hat es nicht gegeben, zudem ist ein ursprünglich geplantes gemeinsames Arbeitsessen gestrichen worden.

Die Verhandlungen sollen aber fortgesetzt werden, wie die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, erklärte.