US-Außenministerium: Bin Ladens Sohn wird neuer Terroristen-Anführer sein

„Unserer Meinung nach könnte er bei der afghanisch-pakistanischen Grenze sein. Möglich ist, dass er in den Iran ausreisen wird. Wir glauben, dass er der neue Anführer (der Terroristen) sein wird. Aber er könnte irgendwo im Süden von Zentralasien sein", sagte er.

© AP Photo / Hani Mohammed USA bewaffnen aus Versehen al-Qaida-nahe Milizen - Medien

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Die bizarren Beziehungen der USA zum radikalen Islamismus — als Mittel zum Zweck<<<

Am Donnerstag hatte das US-Außenministerium angekündigt, eine Belohnung in Höhe von bis zu einer Million US-Dollar für Informationen über den Aufenthaltsort von Hamza Bin Laden auszuzahlen. Zuvor hatten die USA Hamza Bin Laden wegen terroristischer Aktivitäten in die Sanktionsliste aufgenommen.

>>>Mehr zum Thema: Al-Qaida zeigt Botschaft von Bin Ladens Sohn: „Saudis haben Palästina verraten"<<<

Das 1984 eingeführte Anti-Terror-Programm „Rewards for Justice"(dt.: „Belohnung für Gerechtigkeit") sei neben der Aufklärung ein effektives Instrument bei der Bekämpfung der Terroristen, betonte Evanoff.



* Eine Terrororganisation, in Russland verboten