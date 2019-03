Pakistan will abgeschossenen indischen Piloten in Kürze freilassen

Pakistans Außenminister Shah Mahmood Qureshi hat im Parlament bekräftigt, dass der festgenommene indische Pilot noch diesen Freitag an Indien „als Friedensgeste” übergeben wird. Gleichzeitig sagte er aber seine Teilnahme am für dieses Wochenende geplanten Außenminister-Treffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in Abu Dhabi ab.