Indisch-pakistanischer Krieg wäre „gegenseitiger Selbstmord“ – Islamabad

„Hoffentlich wird es nicht dazu kommen. Das würde einen gegenseitigen Selbstmord bedeuten", sagte er in einem Interview mit dem TV-Sender CNN.

Zudem betonte Qureshi die friedliebende Haltung seines Landes: „Pakistan will nie eskalieren, will nie in einer feindlichen Position sein", sagte er.

Vom ersten Tag im Amt des Regierungschefs an habe der pakistanische Premierminister, Imran Khan, Indien angeboten, „dass wir, wenn sie einen Schritt in Richtung Frieden machen, zwei Schritte machen werden", betonte der Minister.

Der Konflikt zwischen den Atommächten Indien und Pakistan hat sich in dieser Woche zugespitzt. Nachdem die indische Luftwaffe in der Nacht zum Dienstag einen Angriff auf pakistanischem Gebiet geflogen hatte, schoss Pakistan nach eigenen Angaben zwei indische Kampfflugzeuge ab. Nach indischen Angaben schossen die indischen Luftstreitkräfte einen pakistanischen Kampfjet ab.

Die Krise in den Beziehungen zwischen Indien und Pakistan hatte sich nach dem 14. Februar verschärft, als sich ein Selbstmordattentäter neben einem paramilitärischen Konvoi im nordindischen Bundesstaat Jammu und Kaschmir in die Luft sprengte. Dabei wurden 45 Menschen getötet. Die islamistische Gruppierung „Jaish-e Mohammed" hatte die Verantwortung für den Selbstmordanschlag übernommen.

Daraufhin hatte Indien Pakistan der Unterstützung terroristischer Gruppen beschuldigt. Islamabad wiederum hatte diese Vorwürfe als „unbegründet" zurückgewiesen und Neu-Delhi vorgeschlagen, eine gemeinsame Untersuchung des Vorfalls durchzuführen.

Der Zwischenfall erschwerte die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Neu-Delhi und Islamabad und brachte die Region erneut an den Rand eines militärischen Konflikts.

Im indischen Bundesstaat Jammu und Kaschmir sind Separatisten aktiv, die sich für die Unabhängigkeit einsetzen oder einen Anschluss Kaschmirs an Pakistan anstreben. Dabei gibt es in Kaschmir keine offizielle Grenze zwischen Indien und Pakistan: Die Armeen beider Staaten trennt nur eine Kontrolllinie. Neu-Delhi wirft den pakistanischen Behörden vor, bewaffnete Separatisten zu unterstützen. Islamabad weist indes diese Vorwürfe zurück und erklärt, die Bewohner Kaschmirs würden selbständig um ihre Rechte kämpfen.