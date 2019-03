Mit 20 Stunden Verspätung: Maas nach Berlin zurückgekehrt

Die Ersatzmaschine, die am Freitag im Mali startete, ist gegen Mitternacht in Deutschland gelandet, so die Agentur AFP unter Verweis auf das Auswärtige Amt in Berlin am Samstagmorgen.

Wir starten! Herzlichen Dank an die gesamte Crew für den professionellen Umgang mit der Situation und den schnellen Ersatzflug. pic.twitter.com/RfIFtLkOVU — Heiko Maas (@HeikoMaas) 1. März 2019

Maas hätte bereits am Donnerstag zurückfliegen sollen, hieß es. Er konnte aber wegen eines Hydraulik-Lecks am Fahrwerk seiner Maschine vom Typ A319 nicht starten. Laut medien war das Leck „außerhalb des Toleranzbereichs”.

Zuvor war berichtet worden, dass Maas seit Sonntag in Westafrika unterwegs sei. Nun hing er in Mali fest, weil der Airbus A319 nicht abheben konnte. Immerhin sei er mit der Maschine 300.000 Kilometer pannenfrei geflogen und irgendwann erwische es jeden, so Maas.

Maas war am Donnerstag zum Abschluss seiner mehrtägigen Westafrika-Reise in Malis Hauptstadt Bamako eingetroffen. Darüber hinaus hatte er zuvor hatte auch Sierra Leone und Burkina Faso besucht.