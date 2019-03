Türkei: Akkreditierung langjähriger deutscher Journalisten nicht verlängert

Die Türkei hat am Freitag die Verlängerung der Akkreditierung des ZDF-Studioleiters in Istanbul, Jörg Brase, und des Korrespondenten Thomas Seibert ohne Begründung verweigert, meldet das Portal des Senders ntv.

Das Auswärtige Amt hat gegen diese Entscheidung von Ankara bereits Protest eingelegt, so die Meldung. Dem Ministerium zufolge hat der Staatssekretär Andreas Michaelis diesbezüglich in einem Telefonat mit dem türkischen Botschafter in Berlin „nachdrücklich gegen die Entscheidung der türkischen Behörden“ protestiert und eine Rücknahme der Entscheidung gefordert.

Regierungssprecher Steffen Seibert hatte erklärt, dass kritische Berichterstattung in der Bundesrepublik „zu keiner Zeit ein Ablehnungsgrund“ für eine Akkreditierung von Journalisten gewesen sei. Deutschland setze sich in den Gesprächen mit Ankara dafür ein, dass „Journalisten ihre Tätigkeit auch frei ausüben können und dass ihnen das ermöglicht wird“, so Seibert.

Laut der stellvertretenden Chefredakteurin des ZDF Bettina Schausten wird dem Sender durch diese Entscheidung die Möglichkeit der Berichterstattung entzogen. Nach jahrzehntelanger Arbeit in Istanbul sei das „vollkommen unverständlich“, erklärte sie und hat Widerspruch angekündigt.

Einen Einspruch gegen die Entscheidung hat auch Thomas Seibert ankündigt, der in der Türkei seit mehr als 20 Jahren durchgehend als Journalist akkreditiert gewesen ist.

Noch bevor die Entscheidungen in Bezug auf Jörg Brase und Thomas Seibert gefallen war, hat sich die Situation um die Akkreditierung von 80 ausländischen Journalisten in der Türkei, die mittlerweile schon zwei Monate auf eine neue Pressekarte warten, in die Länge gezogen. Darunter soll es auch zahlreiche Deutsche Korrespondenten geben. In der Regel ist die Pressekarte die Voraussetzung für die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung.

