USA erarbeiten Militäroperationen gegen „unerwünschte“ Länder – Russlands Generalstab

Der Generalstabschef der russische Streitkräfte und Vizeverteidigungsminister Waleri Gerassimow hat bei einer Pressekonferenz am Samstag die Außenpolitik der USA und ihrer Verbündeten als aggressiv bezeichnet sowie über die Ziele aufgeklärt, die mit dieser Vorgehensweise erreicht werden sollen.

„Die USA und ihre Verbündeten haben den aggressiven Vektor ihrer Außenpolitik bestimmt", sagte er. „Sie arbeiten Kampfhandlungen durch, die einen Angriffscharakter haben, wie „globaler Schlag" („Global Strike") und „Multi-Sphären-Gefecht", und verwenden Technologien der Farbrevolutionen und der ‚Soft Power ‘. Ihr Ziel ist es, den Staat in den unerwünschten Ländern zu vernichten, ihre Souveränität zu unterminieren und die legitim erwählten Organe der Staatsmacht zu wechseln", so Gerassimow.

© Sputnik / Eva Marie Uzcategui Lawrow: Nach Venezuela sind Kuba und Nicaragua „an der Reihe“

„Das war der Fall im Irak, in Libyen und in der Ukraine. Zurzeit werden analoge Aktivitäten in Venezuela beobachtet", betonte er.

