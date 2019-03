Bundesjustizministerin will Herabsetzung von Wahlalter auf 16 Jahre

Die SPD-Politikerin erklärte in einem Interview der „Passauer Neuen Presse“, man müsse den Jugendlichen mehr politische Teilhabe ermöglichen und daher auf Bundesebene ein Wahlrecht ab 16 Jahren einführen.

Dass die Jugendlichen jetzt für den Klimaschutz demonstrieren und sich so engagieren, sei doch großartig. Das räume mit dem Vorurteil auf, dass junge Leute nicht aktiv genug wären und sich nicht politisch engagieren würden, betonte sie.

„Diese Proteste, bei denen Schülerinnen und Schüler Freitag für Freitag für ihre Zukunft auf die Straße gehen, verdienen hohen Respekt“, sagte Barley.

© REUTERS / Morris Mac Matzen Das will deutsche Jugend von der Politik - Greta kommt zu Klima-Protesten in Hamburg

Auch Kanzlerin Angela Merkel hat sich positiv zu den Fridays-for-Future-Aktionen geäußert. In ihrem am Samstag veröffentlichten Videopodcast sagte sie: „Ich unterstütze sehr, dass Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gehen und dafür kämpfen“.

Schüler in Deutschland und anderen Ländern versammeln sich mittlerweile jeden Freitag unter dem Motto „Fridays For Future”, um gegen den Klimawandel zu protestieren. An dem jüngsten Protestmarsch in Hamburg nahm auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg teil, die die jugendlichen Demonstranten als Vorbild und Symbolfigur betrachten.

