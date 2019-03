Guaido verkündet Rückkehr nach Venezuela und ruft zu neuen Protesten auf

„Ich kündige meine Rückkehr in das Land an und rufe zu Massendemonstrationen am Montag und Dienstag im gesamten Staatsgebiet auf“, schrieb Guaido.

#Venezuela



Anuncio mi regreso al país y la convocatoria de movilizaciones en todo el territorio nacional para este lunes y martes.



Difundamos este mensaje y estén muy atentos a nuestro llamado a través de las redes oficiales. #VamosBien — Juan Guaidó (@jguaido) 3. März 2019

© REUTERS / Lucas Jackson Vorwurf geplanter Militärinvasion in Venezuela: Abrams antwortet Lawrow

​Am 22. Februar gelang es Guaido trotz des seit Januar in Venezuela geltenden Ausreiseverbots, nach Kolumbien zu fliegen. Juan Carlos Valdez, stellvertretender Richter der Verfassungskammer des Obersten Gerichtshofs von Venezuela, sagte, dass dem Oppositionsführer wegen Verletzung des Ausreiseverbots bis zu 30 Jahre Gefängnis drohen könne.

Zuvor hatte der US-Sonderbeauftragte für Venezuela, Elliott Abrams, die venezolanischen Behörden vor Guaidos Verhaftung gewarnt.

Die Massenproteste gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro hatten am 21. Januar 2019 begonnen – kurz nach dessen Amtseinführung. Nach Beginn der Proteste erklärte sich der Oppositionelle Juan Guaido zum Interimspräsidenten. Die USA erkannten ihn fast sofort als legitimen Staatchef Venezuelas an. Andere Staaten in Europa folgten Washingtons Beispiel. Russland, Mexiko, China und eine Reihe weiterer Staaten erkennen Guaido nicht als legitimen Präsidenten an.