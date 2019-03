Nicht ausgesetzt sondern umbenannt: USA und Südkorea starten neue Militärübung

Die USA und Südkorea werden diese Woche die neue kombinierte Militärübung Dong Maeng starten, die das jährliche Frühlingsmanöver Key Resolve ersetzen soll. Dies meldete die Nachrichtenagentur Yonghap am Sonntag unter Verweis auf Militärs der beiden Länder.

Demnach soll das neue Militärmanöver vom 4. bis zum 12. März stattfinden.

Dong Maeng (zu dt. „Allianz") sei ein modifizierter Nachfolger der zuvor jährlich durchgeführten Frühlingsübungen Key Resolve und Foal Eagle, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung des südkoreanischen Vereinigten Generalstabs und des Kommandos der vereinigten Kräfte Südkoreas und der USA. Das Manöver werde „sich auf strategische, operative und taktische Aspekte allgemeiner militärischer Operationen auf der koreanischen Halbinsel konzentrieren".

Zuvor hatten das südkoreanische und das US-Verteidigungsministerium ihre Absicht angekündigt, gemeinsame Übungen einzustellen, um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu beschleunigen.

Am Vortag hatte die Zeitung „The Wall Street Journal" unter Berufung auf ihre Quellen in den US-Militärkreisen berichtet, dass das Pentagon plane, das Ausmaß der gemeinsamen Militärübungen mit Südkorea zu reduzieren. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump die US-südkoreanischen Militärmanöver als kostspielig kritisiert und betont, auf diese in Zukunft zu verzichten.

Südkorea hatte mehrmals versucht, eine für beide Seiten annehmbare Verteilung der Kosten der gemeinsamen Militärübungen zu vereinbaren. Washington forderte Seoul auf, die Kosten für die Verlegung der strategischen Waffen bei den gemeinsamen Militärübungen zu übernehmen.

Früher war die Militärübung Key Resolve Team Spirit genannt worden.