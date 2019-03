Lawrow kritisiert Trumps „Jahrhundert-Deal” für Nahen Osten

Im Mittelpunkt stehen dabei „zweifelhafte Austauschgeschäfte”, die international anerkannten Prinzipien der Konfliktlösung zuwiderlaufen, sagte der Chefdiplomat in einem Interview der kuwaitischen Nachrichtenagentur Kuna im Vorfeld seiner Nahostreise.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: „Eine friedliche Revolution der Weltordnung im Nahen Osten“<<<

© AFP 2018 / ABBAS MOMANI Mahmud Abbas: Nicht mehr wichtig, was die USA tun - Palästina vertraut Putin

„Wir hören in den letzten zwei Jahren, dass man in naher Zukunft die neue Nahost-Initiative, also den sogenannten „Deal des Jahrhunderts” präsentieren wird, der den Frieden zwischen den Arabern und Israel fördern soll. Seine Bekanntmachung wurde erneut verschoben. Erfolgen soll sie nun, wenn eine neue Regierung in Israel gebildet wird. Laut kursierenden Informationen kann es sich hierbei um zweifelhafte Austauschgeschäfte handeln, die den international anerkannten Normen für die Regelung des Nahostkonflikts zuwiderläuft. Für die Palästinenser scheint die Akzeptabilität eines solchen ‚Deals’ eher zweifelhaft zu sein”, erklärte der Minister am Sonntag.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Weder Palästina noch Israel werden neuen Friedensplan mögen – US-Sonderbeauftragte<<<

Die Vereinigten Staaten bereiten mittlerweile einen Entwurf der Nahost-Regelung, der als „Deal des Jahrhunderts“ bezeichnet wird, vor. Obwohl die Initiative zu Beginn der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump angekündigt worden war, ist bisher über seine Einzelheiten wenig bekannt. Im Dezember hatte der russische Außenminister, Sergej Lawrow, festgestellt, dass „niemand diesen Deal gesehen hat”.