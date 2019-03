Kommunen und Ökonomen: An Stärkung der AfD in Ostdeutschland Großparteien schuld

Die etablierten Parteien widmen sich den Bedenken der Bürger in Ostdeutschland nicht in genügendem Umfang, was zu einem Popularitätsanstieg von radikalen Stimmungen führt. Diese Meinung äußerten gegenüber dem „Handelsblatt“ führende Personen aus Wirtschaftskreisen sowie der Städte- und Gemeindebund.