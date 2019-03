Treffen der Generalstabschefs Russlands und der USA in Wien: Das waren die Themen

Der Generalstabschef der russischen Streitkräfte und Vizeverteidigungsminister, Walerij Gerassimow, hat am Montag bei einem Treffen in Wien mit dem Vorsitzenden des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte, Joseph Dunford, Fragen der strategischen Stabilität und der regionalen Sicherheit diskutiert.

Laut dem russischen Verteidigungsministerium haben die Generalstabschefs Aspekte der Raketenabwehr, des START- und des INF-Vertrages besprochen.

„Während des Treffens haben die Seiten die strategischen Stabilität und die regionalen Sicherheit, einschließlich (Themen – Anm. d. Red.) bezüglich der Raketenabwehr sowie des START- und des INF-Vertrages besprochen“, so die Behörde.

Darüber hinaus haben die Militärs ihre Einschätzungen über die Entwicklung der Lage in Syrien ausgetauscht. Bei dem Treffen ist betont worden, wie wichtig es sei, die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Prävention von Zwischenfällen fortzusetzen.

Diesbezüglich hat die russische Seite die Vereinigten Staaten in der Vergangenheit immer wieder kritisiert und Washington mangelnde Kompromissbereitschaft vorgeworfen. So hat auch Generalstabschef Gerassimow bei einer Pressekonferenz am Samstag die Außenpolitik der USA und ihrer Verbündeten als aggressiv bezeichnet sowie über die Ziele aufgeklärt, die mit dieser Vorgehensweise erreicht werden sollen.

Gerassimow zufolge arbeiten die USA Kampfhandlungen durch, die einen Angriffscharakter haben, wie „globaler Schlag" („Global Strike") und „Multi-Sphären-Gefecht", und verwenden Technologien der Farbrevolutionen und der Soft Power.

„Ihr Ziel ist es, den Staat in den unerwünschten Ländern zu vernichten, ihre Souveränität zu unterminieren und die legitim gewählten Organe der Staatsmacht auszuwechseln“, so der Generalstabschef.