US-Militärkommando in Europa fordert neue Kräfte zur Abschreckung Russlands

Das US-Militärkommando in Europa braucht zusätzliche Kräfte der Luftwaffe und der Marine zur Abschreckung Russlands im Rahmen der „Europäischen Verteidigungsinitiative“. Das erklärte General Curtis Scaparrotti, Oberbefehlshaber der US-Truppen in Europa, am Dienstag im US-Senat.