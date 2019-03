Nach Kim-Trump-Gipfelabbruch: Nordkorea soll Raketenanlage wiederaufgebaut haben

Zwei Tage nach dem Scheitern des zweiten Gipfels zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un in der vergangenen Woche in Hanoi baut Pjöngjang angeblich einen Teil seiner Raketentest-Anlage in Sohae wieder auf. Zu diesem Schluss sind US-Experten nach der Analyse der Satellitenaufnahmen von der Gegend gekommen.