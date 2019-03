Russland verbietet Fake-News – Duma verabschiedet Gesetz

Russland verschärft sein Vorgehen gegen die absichtliche Verbreitung von Falschnachrichten. Ein von der Staatsduma (Parlamentsunterhaus) am Donnerstag in dritter und letzter Lesung verabschiedetes Gesetz erlaubt den Behörden in der Endkonsequenz, Onlinemedien, die beim Verbreiten von Fake-News ertappt wurden, vorübergehend zu sperren.