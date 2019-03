„Verfälschung von Fakten“: Damaskus kritisiert OPCW-Bericht zu Duma-Giftgasangriff

Das syrische Außenministerium hat am Donnerstag zum Ermittlungsbericht der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) zu dem Vorfall im syrischen Duma am 7. April 2018 Stellung genommen.

Demnach verfälscht der Bericht Fakten, wurde nicht professionell und von voreingenommen gestimmten Experten vorbereitet, die das Vorhandensein von chemischen Waffen bei Terroristen ignoriert hatten.

„Dieser Bericht unterscheidet sich nicht von den früheren Berichten der Mission, die mit verfälschten Fakten gespickt sind“, heißt es in der Mitteilung.

Diesmal hätten die Verfasser des Berichts „die Hinweise der Augenzeugen ignoriert, die die Behauptungen über den angeblichen C-Waffen-Einsatz in Duma als Inszenierung von Terrorgruppierungen dargestellt haben“.

© AP Photo / SANA OPCW veröffentlicht Bericht zu Duma-Giftgasangriff

Laut dem Ministerium hat sich die Mission in ihrer Arbeit auf die Aussagen von „Pseudoaugenzeugen“ gestützt, die außerhalb Syriens verhört wurden. Dies diene wiederum den Plänen einer Reihe von westlichen Staaten.

Zudem nannte das Ministerium den Vorfall in Duma „vollständig verfälscht“ und rief die OPCW-Teilnehmerstaaten auf, auf die Arbeit mit diesem Bericht zu verzichten.

Am 1. März hatte die OPCW den Abschlussbericht zu dem Vorfall in der Stadt Duma in Ostghouta veröffentlicht, in dem sie behauptet, dass bei dem Angriff eine „toxische chemische Substanz … offenbar Chlor“ eingesetzt worden sei.

Im April 2018 hatten Medien einen Giftgasangriff in Duma gemeldet. Westliche Staaten machten daraufhin die syrische Regierung dafür verantwortlich. Als Beweis zeigte die Organisation „Weißhelme“ Aufnahmen, die angeblich Duma-Bewohner zeigen, darunter auch Kinder, die von Ärzten nach der Giftgas-Attacke versorgt werden.

Eine Woche nach dem Vorfall führten die USA, Großbritannien und Frankreich Luftangriffe gegen syrische Objekte.

Der russische Generalstab hatte knapp einen Monat davor, am 13. März, vor inszenierten Provokationen unter Einsatz von Chemiewaffen gewarnt. Später erzählte der elfjährige Junge Hassan Diab gegenüber RIA Novosti über den Film der „Weißhelme“. Er hatte nach eigenen Worten zusammen mit seinem Vater an der Inszenierung teilgenommen.