Kaukasus: Aserbaidschan startet Mega-Militärübung mit 10.000 Soldaten

„Entsprechend dem Plan, der vom Präsidenten der Republik Aserbaidschan und Obersten Befehlshaber der Streitkräfte, Herrn Ilcham Alijew, bestätigt wurde, werden vom 11. bis 15. März unter Führung des Verteidigungsministers umfassende Übungen durchgeführt. Daran nehmen bis zu 10.000 Soldaten teil und es werden bis zu 500 Panzer und andere Kampffahrzeuge, rund 300 Raketen- und Artillerieanlagen unterschiedlichen Kalibers sowie Mehrfachraketenwerfer und Granatwerfer wie auch 20 Luftfahrzeuge der Armee und der Frontfliegerkräfte unterschiedlicher Zweckbestimmung eingesetzt“, teilte der Pressedienst des Verteidigungsministeriums der Ex-Sowjetrepublik mit.

