Iran: Schweizer Botschaft twittert über neue Banknote und kriegt Ärger

Die Schweizerische Botschaft in Teheran hat einen neu emittierten 1000-Franken-Schein, der der „wertvollste“ in der Welt werden sollte, via Twitter angekündigt und ist dabei in Erklärungsnot geraten. Der Grund dafür war, dass sich viele Iraner wegen des Vergleichs der neuen Banknote mit dem iranischen Rial verärgert gezeigt haben.