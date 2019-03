„Fake“ über Russlands Botschafter: Britische Zeitung entschuldigt sich nicht

Die britische Boulevardzeitung „Mail on Sunday“ hat sich geweigert, sich bei dem amtierenden russischen Botschafter in London Alexander Jakowenko für die Veröffentlichung falscher Informationen über ihn zu entschuldigen. Das teilte Russlands Botschaft in London gegenüber Sputnik mit.

Laut dem Pressesprecher der Botschaft schrieb die Redaktion des Blattes in einem Brief an die diplomatische Vertretung, sie halte eine Entschuldigung für „nicht nötig“. „Mail on Sunday“ habe nur zum ursprünglichen Text des Artikels ein Dementi der Botschaft hinzugefügt und erachte dies als „genug“.

>>>Mehr zum Thema: Verleumdungsskandal: „Mail on Sunday“ verweigert russischen Medien ein Interview<<<

© Sputnik / Alex Maknoton Wegen Verleumdung: Russland-Botschafter fordert Entschuldigung von britischer Zeitung

Die Botschaft sei von dieser Position des Blattes „enttäuscht“, jedoch offenbar nicht überrascht.

„Mit Bedauern müssen wir feststellen, dass wir in der letzten Zeit in britischen Medien, darunter auch in angesehenen, immer mehr Angriffe auf Chefs und Vertreter anderer Staaten beobachten, deren Politik von den politischen Richtlinien der jetzigen britischen Führung abweicht“, so der Pressesprecher.

© Foto : Screenshot / Mail Online Screenshot des Artikels der „Mail on Sunday“ über den russischen Botschafter in London Alexander Jakowenko, der 10. März 2019

>>>Mehr zum Thema: So behindert London die Arbeit russischer Diplomaten<<<

Die britische Boulevardzeitung „Mail on Sunday“ hatte kürzlich im Rahmen einer eigenen „Untersuchung“ behauptet, dass der Diplomat Alexander Jakowenko in den 1980er Jahren ein Agent des sowjetischen Geheimdienstes KGB gewesen sein soll. Auf Grundlage dieser „Untersuchungsergebnisse“ hätten sich Mitglieder des britischen Parlaments mit der Bitte an das Außenministerium Großbritanniens gewandt, Ermittlungen in diesem Kontext einzuleiten.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Sind die Russen an allem schuld? Sputnik klärt auf – VIDEO<<<

© AP Photo / Peter Dejong OPCW-Vertreter: USA und Verbündete experimentieren mit verbotenen Substanzen

Der Botschafter hatte daraufhin in einem Brief an den Chefredakteur der „Mail on Sunday“ eine offizielle Entschuldigung wegen Verleumdung seitens des Blattes gegen seine Person gefordert. Demzufolge ist die Behauptung, dass er 1986 angeblich wegen Spionage aus den USA ausgewiesen worden sein soll, eine grobe Lüge.

Jakowenko hatte bei der Ständigen Vertretung der UdSSR bei den Vereinten Nationen im UN-Hauptquartier in New York von 1981 bis 1986 einen Posten bekleidet und die Vereinigten Staaten fristgerecht bei Ende seines Auslandsdienstes verlassen.