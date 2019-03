„Peinlich” und „Schon wieder am Ende”: Wagenknechts Rückzugsankündigung löst Häme aus

„Wagenknecht bleibt liegen. Will nicht mehr aufstehen. Die Arbeit sollen jetzt andere machen. Peinlich”, twitterte der SPD-Politiker Johannes Kahrs.

tja. wagenknecht bleibt liegen. will nicht mehr aufstehen. die arbeit sollen jetzt andere machen. peinlich.

Wagenknecht zieht sich aus Spitze bei „Aufstehen“ zurück https://t.co/pY3rkW3PTu — Johannes Kahrs (@kahrs) 9. März 2019

​Sein Parteikollege Simon Vaut, SPD-Europakandidat aus Brandenburg, sprach von einer „guten Nachricht”, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mitteilte. Wagenknecht sei mit ihrer Bewegung zu recht sang- und klanglos gescheitert: „Ihr nationaler Sozialismus schadet.” Rot-Rot-Grün sei nun „wieder ein bisschen wahrscheinlicher geworden”.

>>>Mehr zum Thema: Wagenknecht will sich aus „Aufstehen"-Spitze zurückziehen — Medien<<<

„Aufstehen ist schon wieder am Ende, der linke Traum bleibt wie zu erwarten eine bloße Utopie”, so der CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke via Twitter.

#Aufstehen ist schon wieder am Ende, der linke Traum bleibt wie zu erwarten eine bloße Utopie. Sahra #Wagenknecht zieht sich zurück https://t.co/v1Zz8zDXhw — Sebastian Steineke (@SteinekeCDU) 9. März 2019

​Aber auch in den eigenen Reihen wurde Wagenknecht angegriffen. Dass die Bewegung scheitern werde, sei von Anfang an klar gewesen, schrieb Anke Domscheit-Berg, die für die Linke im Bundestag sitzt, aber kein Parteimitglied ist.

Es hat die Linke u die Linksfraktion sehr belastet, dass Sahra als Fraktionsvorsitzende über lange Zeit mit #Aufstehen andere Prioritäten hatte u inhaltliche Widersprüche zu Fraktions- u Parteipositionen vertrat. Ob ihr Rücktritt von Aufstehen das ändert, wird sich zeigen. — anke domscheit-berg (@anked) 10. März 2019

„Selbstverständlich werde ich mich weiter für „Aufstehen” engagieren und die Bewegung mit aller Kraft unterstützen”, so Wagenknecht via Facebook am Sonntag. „Aufstehen” sei ein großartiges Projekt, das gebraucht werde.

Zuvor war berichtet worden, dass Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht sich einem Medienbericht zufolge aus der Spitze der von ihr initiierten linken Sammlungsbewegung „Aufstehen" zurückziehen wolle. „Wir brauchen eine Neuaufstellung an der Spitze von 'Aufstehen'”, sagte sie der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung”.