Pressestatement der Fraktion „DIE LINKE”

Die Fraktionschefin der Linkspartei im Bundestag, Sahra Wagenknecht, gibt ihr Amt ab. Fraktionssprecher Michael Schlick bestätigte am Montag entsprechende Medienberichte.

Zuvor war berichtet worden, dass Sahra Wagenknecht im Herbst nicht erneut für das Amt der Linksfranktionschefin kandidiert. Das teilten deutsche Medien am Montag mit. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete, gab die 49-Jährige im Fraktionsvorstand gesundheitliche Gründe für ihren Schritt an. Wagenknecht führt die Fraktion seit Oktober 2015. Ende vergangenen Jahres stand sie wegen ihres Engagements für die Sammlungsbewegung „Aufstehen” auch in der eigenen Fraktion heftig in der Kritik.